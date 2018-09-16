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Ярмоленко в огне: дубль украинца в матче против Эвертона в АПЛ (Видео)

Андрей Ярмоленко
21:35 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Украинец сделал то, ради чего его покупали.

Андрей Ярмоленко отметился дебютным голом в составе Вест Хэма. Украинец поразил ворота Эвертона на 11-й минуте встречи.

У Молотобойцев вышла хорошая контратака с выходом 2 в 1. Арнаутович отдал передачу на Ярмоленко, который мощно направил мяч в сетку.

На 32-й минуте Ярмоленко сделал дубль. Пройдя с мячом вперед, Андрей сместился в центр и пробил в дальний верхний угол.

Для украинского вингера это первый матч в основе Вест Хэма в чемпионате Англии. Предыдущие четыре поединка начинал со скамейки запасных и выходил на поле во втором тайме.

На 51-й минуте Андрей получил желтую карточку, а на 82-й был заменен на Роберта Снодграсса.

Лишь один раз украинский вингер играл с первых минут за лондонскую команду в новом сезоне. В матче против Уимблдона (3:1) в Кубке английской лиги он провел на поле все 90 минут.

Состав Вест Хэма Ярмоленко пополнил минувшим летом. За трансфер 28-летнего украинца лондонцы заплатили Боруссии Д 20 миллионов евро.

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Новости спорта, Андрей Ярмоленко, Новости футбола, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол.
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