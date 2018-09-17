Вербич: Мы поддерживаем главного тренера Хацкевича

"Все постоянно ждут от нас побед. Это был тяжелый матч, потому что Заря дома играет очень хорошо.

Считаю, что мы контролировали игру на протяжении 85 минут. Только на последних пяти минутах первого тайма мы были менее сконцентрированы. Не знаю, почему так произошло, но наша игра была плохой в тот момент, и мы пропустили гол.

Конечно, мы поддерживаем главного тренера. Хацкевич – хороший тренер, все зависит от футболистов на поле", – сказал словенец Беньямин Вербич в эфире программы "Профутбол".