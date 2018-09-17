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Реакция Красникова на информацию о давлении на Хацкевича

Евгений Красников
10:49 Сегодня Телеграф
Спорт Арена
Фото: Твиттер

Новости спорта: Вице-президент Динамо не имеет проблем с главным тренером киевской команды.

Ранее Facebook-аккаунт Druzi Dinamo сообщал, что вице-президент Динамо Евгений Красников требовал от главного тренера Александра Хацкевича уйти в отставку сразу же после матча с Карпатами (0:2) в 7-м туре УПЛ. У него якобы есть конфликт с тренером, связанный с тем, что тот не ставит футболистов, которых он привел в команду минувшим летом.

Однако Красников отрицает эту информацию. В комментарии FootballHub он дал понять, у него нет никаких проблем с тренером.

«Информация про конфликт с Хацкевичем — полная ерунда. В мои функции не входит назначать или увольнять тренером. С Александром Хацкевичем у меня хорошие рабочие отношения», — сообщил вице-президент Динамо.

«У каждого в клубе есть свои функции. Я ищу игроков, а Хацкевич — главный тренер, который решает, время им играть сейчас или нет. Хацкевич не первый сезон работает с командой, тут есть свой костяк, поэтому новичкам нужно время на адаптацию, а также терпение, чтобы подождать на свой шанс. Президент Динамо недавно сказал, что оценку бразильским новичкам команды будем делать зимой».

В послематчевой пресс-конференции Хацкевич намекал на возможный уход. Он поблагодарил игроков за проведенное время и сказал, что поговорит с президентом клуба.

Однако в тот же день главный тренер Динамо стал отрицать уход из команды. Хацкевич подчеркнул, что его попросту неправильно поняли, и уходить из клуба он не собирается.

Красников официально работает в киевском клубе с 10 августа. Он занимает должность вице-президента по вопросам трансферной политики.

Ранее Facebook-аккаунт Druzi Dinamo сообщал, что вице-президент Динамо Евгений Красников требовал от главного тренера Александра Хацкевича уйти в отставку сразу же после матча с Карпатами (0:2) в 7-м туре УПЛ. У него якобы есть конфликт с тренером, связанный с тем, что тот не ставит футболистов, которых он привел в команду минувшим летом.

Однако Красников отрицает эту информацию. В комментарии FootballHub он дал понять, у него нет никаких проблем с тренером.

«Информация про конфликт с Хацкевичем — полная ерунда. В мои функции не входит назначать или увольнять тренером. С Александром Хацкевичем у меня хорошие рабочие отношения», — сообщил вице-президент Динамо.

«У каждого в клубе есть свои функции. Я ищу игроков, а Хацкевич — главный тренер, который решает, время им играть сейчас или нет. Хацкевич не первый сезон работает с командой, тут есть свой костяк, поэтому новичкам нужно время на адаптацию, а также терпение, чтобы подождать на свой шанс. Президент Динамо недавно сказал, что оценку бразильским новичкам команды будем делать зимой».

Динамо на грани провала. И Красников в этом виноват

В послематчевой пресс-конференции Хацкевич намекал на возможный уход. Он поблагодарил игроков за проведенное время и сказал, что поговорит с президентом клуба.

Однако в тот же день главный тренер Динамо стал отрицать уход из команды. Хацкевич подчеркнул, что его попросту неправильно поняли, и уходить из клуба он не собирается.

Красников официально работает в киевском клубе с 10 августа. Он занимает должность вице-президента по вопросам трансферной политики.

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Новости спорта, Александр Хацкевич, Евгений Красников, УПЛ, ФК Динамо (Киев).
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