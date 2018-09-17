Киевское Динамо подписало 15-летнего футболиста

Полузащитник Марк Попивняк продолжит карьеру в киевском «Динамо».

О подписании 15-летнего полузащитника сообщила компания EmSport.

Ранее Попивняк выступал за академию НФК «Ураган» из Ивано-Франковска, а после числился в составе львовских «Карпат» U-15.

EmSport – компания, проводящая детские и юношеские тренировочные лагеря по всему миру, во время которых опытные тренера помогают раскрыться молодым талантам. Одним из футболистов, проявивших себя во время этих тренировочных лагерей, был и новичок киевлян.