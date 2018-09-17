Шахтер - Хоффенхайм: стала известна бригада арбитров на матч Лиги чемпионов

УЕФА определил бригаду арбитров, которая будет работать на матче 1-го тура группового раунда Лиги Чемпионов между "Шахтером" и "Хоффенхаймом".

Главный арбитр - Якоб Кехлет. Ассистенты арбитра: Ларс Хуммелгаард, Хейн Соренсен. 4-й арбитр - Нильс Кристиан Бриксен. Дополнительные ассистенты рефери: Микаэль Тикгаард, Йенс Грабски Маае. Вся судейская бригада из Дании.

Судейский наблюдатель Бертран Лайек из Франции. Делегат УЕФА Виргар Хвидбро из Фарерских островов.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Хоффенхайм" состоится в среду, 19 января. Начало матча в 19.55.