Один из лидеров Ливерпуля рискует пропустить матч против ПСЖ

Нападающий Ливерпуля Роберто Фирмино может пропустить стартовый матч Лиги чемпионов против ПСЖ, сообщает L’Equipe.

Хотя первое обследование не выявило серьезных проблем, роговица 26-летнего футболиста все-таки оказалась незначительно повреждена.

Отмечается, что бразилец может либо пропустить поединок вовсе, либо начать его на скамейке запасных и выйти только на замену.

Напомним, что форвард в минувшую субботу получил болезненный удар в глаз в матче АПЛ против Тоттенхэма (2:1).

Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль — ПСЖ состоится во вторник, 18 сентября.