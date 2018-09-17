Милевский - о дебютных голах Ярмоленко в АПЛ
Новости спорта: Украинский форвард поздравил Андрея Ярмоленко с дублем за "Вест Хэм".
33-летний украинский форвард «Кишварды» Артем Милевский поздравил 28-летнего украинского вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко с дублем в ворота «Эвертона».
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«Лондон шумит», — написал Милевский в Instagram, выложив совместное фото с Ярмоленко. Ранее оба футболиста защищали цвета киевского «Динамо».
«Вест Хэм» обыграл «Эвертон» со счетом 3:1, Ярмоленко забивал на 10-й и 31-й минутах.