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Милевский - о дебютных голах Ярмоленко в АПЛ

Артем Милевский
17:53 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Украинский форвард поздравил Андрея Ярмоленко с дублем за "Вест Хэм".

33-летний украинский форвард «Кишварды» Артем Милевский поздравил 28-летнего украинского вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко с дублем в ворота «Эвертона».

 
 
 
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London wumit @yarmolenkoandrey

Публикация от timi1010 (@timi1010)

«Лондон шумит», — написал Милевский в Instagram, выложив совместное фото с Ярмоленко. Ранее оба футболиста защищали цвета киевского «Динамо».

«Вест Хэм» обыграл «Эвертон» со счетом 3:1, Ярмоленко забивал на 10-й и 31-й минутах.

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Новости спорта, АПЛ, Артем Милевский, Новости футбола, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол.
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