Экс-игрок Ливерпуля может продолжить карьеру в УПЛ

Киевский Арсенал намерен усилиться английским защитником Стивеном Колкером, который ранее выступал за Ливерпуль и Тоттенхэм.

В данный момент игрок является свободным агентом. Этим летом он завершил свои выступления в шотландском Данди, и пока еще не нашел себе новый клуб. Британец уже провел переговоры с украинским клубом, но пока еще не дал своего согласия на подписание контракта, сообщает The Mirror.

По информации источника, Арсенал готов сделать Колкера самым высокооплачиваемым футболистом клуба.

Отметим, что после 8-туров чемпионата Украины Арсенал набрал 4 очка и занимает последнее место в турнирной таблице.