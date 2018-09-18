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Динамо показывает худшую результативность в истории команды

ФК Динамо Киев
08:27 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Киевляне забили лишь 6 мячей после 7 матчей.

После ничьей 1:1 в матче с «Зарей» «Динамо» имеет в графе «забитые голы» показатель «6» после 7 проведенных поединков. Об этом сообщает Football Hub.

Лишь в матче с «Карпатами» (0:2) киевляне не смогли забить. Во всех остальных поединках они уходили с поля с одним забитым мячом.

Такой показатель - худший в истории команды в рамках чемпионатов Украины.

Следующий матч в УПЛ «Динамо» проведет против «Десны». Этот поединок состоится в воскресенье, 23 сентября. Начало - 17:00.

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