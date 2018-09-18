День Независимости Украины

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Время начала матчей Лиги чемпионов изменилось

Лига чемпионов
13:16 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: В этом сезоне УЕФА приняла решение сменить время начала матчей Лиги чемпионов.

С сезона-2018/2019 каждый игровой день будет разделен на два блока. Первый начинается в 19:55, и в это время будут проходить два поединка в одной группе. Матчи остальных трех квартетов также начнутся в непривычные для Лиги чемпионов 22:00. Ранее практически все матчи Лиги чемпионов игрались одновременно в 21:45. Это сделано, чтобы болельщики могли смотреть два матча в день, что увеличивает цену трансляции и рекламы.

Лига чемпионов: расписание матчей 1 тура

Единственной командой из Украины в Лиге чемпионов будет донецкий "Шахтер". "Горняки" сыграют первый матч против немецкого "Хоффенхайма" - начало в 19:55. Все остальные матчи групповой стадии украинцы сыграют в 22:00.

Расписание матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов

1-й тур. 19 сентября, 19:55. "Шахтер" – "Хоффенхайм"

2-й тур. 2 октября, 22:00. "Лион" – "Шахтер"

3-й тур. 23 октября, 22:00. "Шахтер" – "Манчестер Сити"

4-й тур. 7 ноября, 22:00. "Манчестер Сити" – "Шахтер"

5-й тур. 27 ноября, 22:00. "Хоффенхайм" – "Шахтер"

6-й тур. 12 декабря, 22:00. "Шахтер" – "Лион"

Киевское Динамо предстоит играть в Лиге Европы. Расписание группового раунда

1 тур 14 сентября «Динамо» – «Скендербеу» (начало - 20:00)

2 тур 28 сентября «Партизан» – «Динамо» (22:05)

3 тур 19 октября «Динамо» – «Янг Бойз» (22:05)

4 тур 2 ноября «Янг Бойз» – «Динамо» (20:00)

5 тур 23 ноября «Скендербеу» – «Динамо» (22:05)

6 тур 7 декабря «Динамо» – «Партизан» (20:00)

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Новости спорта, Время Лиги чемпионов, Лига Чемпионов, ЛЧ, УЕФА.
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