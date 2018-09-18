Кадровые потери Шахтера перед матчем Лиги чемпионов против Хоффенхайма
Новости спорта: Пятеро игроков донецкого Шахтера перед матчем Лиги чемпионов тренируются по индивидуальной программе.
Официальный сайт Горняков сообщает, что сегодня команда провела заключительную тренировку перед матчем с Хоффенхаймом в Лиге чемпионов.
По индивидуальной программе к поединку готовятся пять игроков — защитник Иван Ордец, а также хавбеки Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Дентиньо и Веллингтон Нем.
Вчера сообщалось, что оба бразильца пропустят встречу с Хоффенхаймом. Дентиньо давно не принимал участия в играх за Шахтер, а о травме Нема главный тренер команды Пауло Фонсека сообщил после матча с Александрией (2:0).
Поединок Шахтер — Хоффенхайм состоится завтра, 19 сентября, в Харькове.