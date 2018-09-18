Президент Барселоны: Месси изменился

Президент каталонской Барселоны Хосеп Мария Бартомеу рассказал о том, как получение капитанской повязки в этом сезоне изменило лидера команды Лионеля Месси.

"Месси очень счастлив в Барселоне. Он очень рад возможности продолжать выигрывать с нами.

Лео изменился, решившись взять на себя ответственность за команду, выполняя обязанности капитана", – цитирует Бартомеу Onda Cero.

Напомним, что Лионель Месси стал капитаном Барселоны в начале нынешнего сезона после ухода из клуба полузащитника Андреса Иньесты.

В этом сезоне Месси забил четыре гола и сделал две голевые передачи.