Николаев оригинально пригласил болельщиков на матч против Зирки

Пресс-служба МФК Николаев продолжает креативно приглашать болельщиков клуба на домашние матчи необычными анонсами.

К матчу своей команды против Звезды из Кропивницкого в рамках 9-тура Первой лиги Николаев разместил анонс с Капитаном Америка – только в анонсе он Капитан Кропивницкий.

Ранее перед встречей с Авангардом Николаев представил картины известных художников-авангардистов, где были дорисованы детали, которые связаны с футбольным клубом.