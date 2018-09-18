Николаев оригинально пригласил болельщиков на матч против Зирки
Новости спорта: Перволиговый клуб ожидает болельщиков на матче в матче с Зиркой.
Пресс-служба МФК Николаев продолжает креативно приглашать болельщиков клуба на домашние матчи необычными анонсами.
К матчу своей команды против Звезды из Кропивницкого в рамках 9-тура Первой лиги Николаев разместил анонс с Капитаном Америка – только в анонсе он Капитан Кропивницкий.
Ранее перед встречей с Авангардом Николаев представил картины известных художников-авангардистов, где были дорисованы детали, которые связаны с футбольным клубом.