Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4505749-messi-neveroyatnyim-udarom-so-shtrafnogo-zabil-pervyiy-gol-ligi-chempionov-2018-19-video.html
Месси невероятным ударом со штрафного забил первый гол Лиги чемпионов-2018/19 (Видео)
20:53 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Капитан Барселоны открыл счет своим голам в новом сезоне Лиги чемпионов.
Форвард «Барселоны» Лионель Месси открыл счет голам в новом розыгрыше Лиги чемпионов.
«Барселона» в матче группового этапа встретилась с ПСВ, а Месси на 31-й минуте поразил ворота голландцев прямым ударом со штрафного.
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