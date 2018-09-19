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Цыганык назвал своего фаворита в матче Шахтер - Хоффенхайм

Игорь Цыганык
10:57 Сегодня Телеграф
football24.ua
Фото: Инстаграм

Новости спорта: Известный футбольный комментатор Игорь Цыганык дал свой прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов между Шахтером и Хоффенхаймом.

"Бляха муха, веселая эта команда – Хоффенхайм. Немцы такой результативный прошлый сезон выдали. В этом чемпионате все продолжается: "Хоффе" проиграли Баварии (1:3), выиграли у Фрайбурга (3:1) и уступили Фортуне (1:2). команда Нагельсмана много пропускает.

По Шахтеру могу сказать, что это опытная команда, которая обязательно найдет свои возможности против такого соперника. "Горняки" уже имеют немалый опыт в Лиге чемпионов. С другой стороны, предполагаю, что футболисты будут волноваться и переживать на старте турнира. Не будет Срны, не будет Феррейры,не будет Бернарда, не будет Фреда.

Ожидаю результативную ничью. Думаю, что обе команды забьют больше 1,5 мяча. Даже рискну предположить финальный счет – 2:2", – подытожил Цыганык для bookmaker-ratings

Напомним, матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер – Хоффенхайм состоится 19 сентября, начало игры в 19:55.

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Новости спорта, Игорь Цыганык, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Хоффенхайм, ФК Шахтер, Футбол.
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