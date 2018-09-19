Коноплянка в Лиге чемпионов: обзор захватывающего матча Шальке - Порту

Немецкий «Шальке» и португальский «Порту» начали сезон Лиги чемпионов, поделив очки. В начале поединка Алекс Теллес потерял возможность вывести команду вперед, не реализовав пенальти. А после гола Бреля Эмболо гости опять же заработали пенальти. Однако на этот раз пробивал Отавио, который не ошибся. Появление Евгения Коноплянки на 65-й минуте не помогло «Шальке» добыть три очка. Вашему вниманию обзор матча и видео голов.

Шальке — Порту 1:1

Голы: Эмболо, 64 — Отавио 75 (пен.)

Шальке: Ферманн — Сане, Налдо, Настасич — Калиджури, Сердар (Харит, 84), Бенталеб, Маккенни — Шепф, Ут (Коноплянка, 66) — Эмболо (Бургшталлер, 72).

Порту: Касильяс — Перейра, Монтейро, Милиато, Теллес — Отавио (Эрнани), Данилу, Эррера, Браими (Оливейра, 82) — Абубакар (Корона, 60), Марега.