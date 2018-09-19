Мане эффектно поиздевался над Неймаром в матче Лиги чемпионов (Видео)

УЕФА по итогам матчей первого дня первого тура группового этапа Лиги чемпионов выбрал лучший момент из сыгранных поединков.

Им стал забавный эпизод, произошедший в матче Ливерпуля с ПСЖ. В первом тайме Неймар пришел на помощь своей обороне, попытавшись отобрать мяч у Садио Мане.

Впрочем, Неймар легко купился на ложное движение Мане, после которого соперник спокойно ушел в другую сторону и ворвался в штрафную площадь парижан.

Самый дорогой футболист мира "остался в дураках". Игрок такого статуса все же должен обладать какими-то защитными навыками, если Неймар все же мечтает получить Золотой мяч.