Мане эффектно поиздевался над Неймаром в матче Лиги чемпионов (Видео)
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Им стал забавный эпизод, произошедший в матче Ливерпуля с ПСЖ. В первом тайме Неймар пришел на помощь своей обороне, попытавшись отобрать мяч у Садио Мане.
Момент дня от @Mastercard: Садьо Мане изящно расправляется с Неймаром #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/XdKb9reXtA
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 18 сентября 2018 г.
Впрочем, Неймар легко купился на ложное движение Мане, после которого соперник спокойно ушел в другую сторону и ворвался в штрафную площадь парижан.
Самый дорогой футболист мира "остался в дураках". Игрок такого статуса все же должен обладать какими-то защитными навыками, если Неймар все же мечтает получить Золотой мяч.