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Лидер Первой лиги подписал экс-игрока Шахтера

Алексей Мигунов
14:53 Сегодня Телеграф
football24.ua
Фото: СК Днепр-1

Новости спорта: СК Днепр-1 официально подписал контракт с Алексеем Мигуновым, ранее выступавшим за клубы Мариуполь, Олимпик и Шахтер.

Украинский полузащитник Алексей Мигунов продолжит карьеру в Первой лиге Украины.

СК Днепр-1 на официальном сайте объявил о подписании контракта с хавбеком Алексеем Мигуновым. 24-летний футболист заключил с днепровским клубом однолетний контракт. В новом клубе Мигунов будет выступать под 13-м номером.

Предыдущим клубом Алексея был Шахтер из города Караганда. В составе "горняков" Мигунов сыграл 15 матчей и забил 1 гол.

Отметим, что Мигунов является воспитанником днепровского футболу. Футболист находился в системе Днепра и Шахтера, а также выступал в составе Мариуполя и Олимпика.

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Новости спорта, Алексей Мигунов, Первая лига, Первая Лига Украины, СК Днепр-1.
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