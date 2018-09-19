Лидер Первой лиги подписал экс-игрока Шахтера
Новости спорта: СК Днепр-1 официально подписал контракт с Алексеем Мигуновым, ранее выступавшим за клубы Мариуполь, Олимпик и Шахтер.
Украинский полузащитник Алексей Мигунов продолжит карьеру в Первой лиге Украины.
СК Днепр-1 на официальном сайте объявил о подписании контракта с хавбеком Алексеем Мигуновым. 24-летний футболист заключил с днепровским клубом однолетний контракт. В новом клубе Мигунов будет выступать под 13-м номером.
Предыдущим клубом Алексея был Шахтер из города Караганда. В составе "горняков" Мигунов сыграл 15 матчей и забил 1 гол.
Отметим, что Мигунов является воспитанником днепровского футболу. Футболист находился в системе Днепра и Шахтера, а также выступал в составе Мариуполя и Олимпика.