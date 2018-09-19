Лидер Первой лиги подписал экс-игрока Шахтера

Украинский полузащитник Алексей Мигунов продолжит карьеру в Первой лиге Украины.

СК Днепр-1 на официальном сайте объявил о подписании контракта с хавбеком Алексеем Мигуновым. 24-летний футболист заключил с днепровским клубом однолетний контракт. В новом клубе Мигунов будет выступать под 13-м номером.

Предыдущим клубом Алексея был Шахтер из города Караганда. В составе "горняков" Мигунов сыграл 15 матчей и забил 1 гол.

Отметим, что Мигунов является воспитанником днепровского футболу. Футболист находился в системе Днепра и Шахтера, а также выступал в составе Мариуполя и Олимпика.