Российский комментатор поделился мнением о Шахтере в ЛЧ

Известный российский комментатор Алексей Андронов поделился мнением о предстоящем поединке донецкого "Шахтера" и немецкого "Хоффенхайма" в рамках Лиги Чемпионов.

"Украинский клуб начинает путь в Лиге чемпионов матчем против не самого приятного соперника. Посмотрим, как этот турнир сложится для "Шахтера". Но не будем забывать, что донецкий клуб давно находится вне дома. И в этом есть определенные сложности.

Тем не менее, я думаю, "Шахтер" достаточно силен, прежде всего, в игре атакующей. Конечно, от обороны он не будет играть против "Хоффенхайма". Так что здесь можно ждать большого количества забитых мячей. "Хоффенхайм", конечно, тоже не будет закрываться в обороне. Это не та команда. "Хоффенхайм" не будет удерживать соперника на сухом пайке. Он играет иначе.

Предлагаю поставить на вариант — "обе забьют и тотал больше 2,5 мяча". Коэффициент 1,86. На мой взгляд, это наиболее подходящая история", - сказал Андронов.

Напомним, матч "Шахтер" – "Хоффенхайм" состоится в Харькове в среду, 19 сентября. Начало игры в 20:00. telegraf.com.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.