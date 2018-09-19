Ливерпуль нацелился на 20-летнего вингера Динамо

Английский Ливерпуль заинтересован в приобретении 20-летнего вингера Дани Ольмо.

Мерсисайдцы внимательно следят за игроком, который играет в загребском Динамо, сообщает Sportske Novosti.

Агент футболиста сообщает, что Дани имеет несколько предложений из Италии, а также из Испании и Англии.

20-летний нападающий до 2014 года играл за молодежные команды Барселоны, но стал частью сделки между каталонцами и загребским Динамо по Халиловичу.

Дани Ольмо играет за юниорскую команду Испании, но сборная Хорватии заинтересована переманить хавбека. В этом сезоне 20-летний футболист забил 2 гола и отдал 2 ассиста за загребское Динамо.