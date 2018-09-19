Шахтер - Хоффенхайм: онлайн-трансляция матча
Новости спорта: Текстовая прямая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Шахтер - Хоффенхайм.
Шахтер -:- Хоффенхайм
Нападающий Шахтера Жуниор Мораес сегодня дебютирует за Горняков в Лиге чемпионов:
Сегодня, 19 сентября, донецкий Шахтер стартует в Лиге чемпионов сезона 2018/2019. Игра пройдет в Харькове на стадионе "Металлист", рассудит встречу рефери из Дании Якоб Кехлет.
Составы команд
Шахтер: Пятов — Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили — Патрик, Степаненко — Марлос, Тайсон, Болбат — Мораес.
Запасные: Шевченко, Кривцов, Майкон, Тотовицкий, Коваленко, Данченко, Фернандо.
Наш склад на перший матч групового етапу Ліги чемпіонів із «Хоффенхаймом».
#ШахтарХоффенхайм
«Футбол 2»
Матч-центр: https://t.co/vOdO8VLeSB pic.twitter.com/QZZJ4vgv1Z
— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 19 сентября 2018 г.
Хоффенхайм: Бауманн — Нордтвейт, Фогт, Пош — Кадержабек, Гриллич, Биттенкурт, Шульц — Салаи, Крамарич — Жоелинтон.
Запасные: Кобель, Нельсон, Демирбай, Цубер, Хоогма, Акпогума, Грифо.
FIRST XI!
THIS is our squad vs @FCShakhtar_eng! #FCSDTSG pic.twitter.com/Aej3bssFxZ
— TSG Hoffenheim EN (@achtzehn99_en) 19 сентября 2018 г.
Чуть больше часа до матча #ШахтерХоффенхайм, и мы уже на стадионе!
Начинаем борьбу в Лиге чемпионов! pic.twitter.com/UYR30RuKmQ
— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 19 сентября 2018 г.
Где смотреть
В Украине матч Шахтер - Хоффенхайм в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 19:50 по киевскому времени.
Прогноз букмекеров
По мнению специалистов, Горняки являются небольшими фаворитами матча. Так, на победу Шахтера принимаются ставки с коэффициентом 2,14, успех немецкого коллектива оценивается в - 3,46. Ничейный результат – 3,82.
Слова тренеров
"У них другой стиль игры, они действуют по схеме 3-5-2, которой сложно противостоять. Это атакующая команда, которая любит рисковать. Ожидаем, что соперники покажут отрытый футбол", - цитирует главного тренера Шахтера Паулу Фонсеку пресс-служба УЕФА.
"Хочу сделать комплимент "Шахтеру" касательно его тактической подготовки. Они хорошо комбинируют и в обороне, и в атаке. Я прошу футболистов действовать на максимуме, несмотря ни на что. Мы знаем, насколько хорош наш соперник, и понимаем, насколько силен "Шахтер" в нападении. В этой команде много очень ярких личностей. Перед нами стоит очень непростая задача". - рассказал главный тренер Хоффенхайма Юлиан Нагельсманн пресс-службе УЕФА.