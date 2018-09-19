Шахтер - Хоффенхайм: онлайн-трансляция матча

Шахтер -:- Хоффенхайм

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес сегодня дебютирует за Горняков в Лиге чемпионов:

Сегодня, 19 сентября, донецкий Шахтер стартует в Лиге чемпионов сезона 2018/2019. Игра пройдет в Харькове на стадионе "Металлист", рассудит встречу рефери из Дании Якоб Кехлет.

Составы команд

Шахтер: Пятов — Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили — Патрик, Степаненко — Марлос, Тайсон, Болбат — Мораес.

Запасные: Шевченко, Кривцов, Майкон, Тотовицкий, Коваленко, Данченко, Фернандо.

Хоффенхайм: Бауманн — Нордтвейт, Фогт, Пош — Кадержабек, Гриллич, Биттенкурт, Шульц — Салаи, Крамарич — Жоелинтон.

Запасные: Кобель, Нельсон, Демирбай, Цубер, Хоогма, Акпогума, Грифо.

Чуть больше часа до матча #ШахтерХоффенхайм, и мы уже на стадионе! Начинаем борьбу в Лиге чемпионов! pic.twitter.com/UYR30RuKmQ — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 19 сентября 2018 г.

Где смотреть

В Украине матч Шахтер - Хоффенхайм в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 19:50 по киевскому времени.

Прогноз букмекеров

По мнению специалистов, Горняки являются небольшими фаворитами матча. Так, на победу Шахтера принимаются ставки с коэффициентом 2,14, успех немецкого коллектива оценивается в - 3,46. Ничейный результат – 3,82.

Слова тренеров

"У них другой стиль игры, они действуют по схеме 3-5-2, которой сложно противостоять. Это атакующая команда, которая любит рисковать. Ожидаем, что соперники покажут отрытый футбол", - цитирует главного тренера Шахтера Паулу Фонсеку пресс-служба УЕФА.

"Хочу сделать комплимент "Шахтеру" касательно его тактической подготовки. Они хорошо комбинируют и в обороне, и в атаке. Я прошу футболистов действовать на максимуме, несмотря ни на что. Мы знаем, насколько хорош наш соперник, и понимаем, насколько силен "Шахтер" в нападении. В этой команде много очень ярких личностей. Перед нами стоит очень непростая задача". - рассказал главный тренер Хоффенхайма Юлиан Нагельсманн пресс-службе УЕФА.