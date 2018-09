Шахтер - Хоффенхайм: онлайн-трансляция матча

Шахтер -:- Хоффенхайм

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес сегодня дебютирует за Горняков в Лиге чемпионов:

Сегодня, 19 сентября, донецкий Шахтер стартует в Лиге чемпионов сезона 2018/2019. Игра пройдет в Харькове на стадионе "Металлист", рассудит встречу рефери из Дании Якоб Кехлет.

Составы команд

Шахтер: Пятов — Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили — Патрик, Степаненко — Марлос, Тайсон, Болбат — Мораес.

Запасные: Шевченко, Кривцов, Майкон, Тотовицкий, Коваленко, Данченко, Фернандо.

Хоффенхайм: Бауманн — Нордтвейт, Фогт, Пош — Кадержабек, Гриллич, Биттенкурт, Шульц — Салаи, Крамарич — Жоелинтон.

Запасные: Кобель, Нельсон, Демирбай, Цубер, Хоогма, Акпогума, Грифо.

FIRST XI!

THIS is our squad vs @FCShakhtar_eng! #FCSDTSG pic.twitter.com/Aej3bssFxZ

— TSG Hoffenheim EN (@achtzehn99_en) 19 сентября 2018 г.