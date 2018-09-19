Шахтер - Хоффенхайм: стартовые составы
Новости спорта: Сегодня, 19 сентября, Шахтер стартует в Лиге чемпионов матчем против Хоффенхайма.
Незадолго до начала матча стали известны стартовые составы команд.
Шахтер: Пятов — Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили — Патрик, Степаненко — Марлос, Тайсон, Болбат — Мораес.
Запасные: Шевченко, Кривцов, Майкон, Тотовицкий, Коваленко, Данченко, Фернандо.
Хоффенхайм: Бауманн — Нордтвейт, Фогт, Пош — Кадержабек, Гриллич, Биттенкурт, Шульц — Салаи, Крамарич — Жоелинтон.
Запасные: Кобель, Нельсон, Демирбай, Цубер, Хоогма, Акпогума, Грифо.