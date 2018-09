Зинченко не поможет Манчестер Сити в матче с Лионом

В преддверии поединка первого тура группового этапа Лиги чемпион против французского Лиона, в лазарет Ман Сити попал Бенджамен Менди.

Также сообщалось, что травма есть и у Фабиана Делфа и на месте левого защитника может выйти Александр Зинченко.

How we line-up in the #UCL tonight!

City XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Delph, Fernandinho, Gundogan, Silva (C), Bernardo, Sterling, Jesus

Subs | Muric, Kompany, Agüero, Sané, Mahrez, Otamendi, Foden#cityvol #mancity pic.twitter.com/QSqz0axmtA

— Manchester City (@ManCity) 19 сентября 2018 г.