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Гаттузо выставит резерв Милана в матче Лиги Европы

Дженнаро Гаттузо
22:34 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Наставник Милана Дженнаро Гаттузо решил дать отдых ведущим игрокам команды в матче против люксембургского "Дюделанжа".

В четверг "Милану" предстоит матч группового этапа Лиги Европы против люксембургского "Дюделанжа".

Учитывая соперника, наставник Дженнаро Гаттузо планирует выпустить частично резервный состав. В сравнении с последним матчем против "Кальяри", должны сыграть только защитник Романьоли и форвард Игуаин.

Тренер намерен дать игровое время Хосе Рейне, Диего Лаксальту, Андреа Бертолаччи, Фабио Борини, Сами Кастельехо и другим резервистам.

Другими соперниками "Милана" в группе являются "Олимпиакос" и "Бетис".

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Новости спорта, Дженнаро Гаттузо, Лига Европы, Милан, Серия А.
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