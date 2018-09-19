Гаттузо выставит резерв Милана в матче Лиги Европы

В четверг "Милану" предстоит матч группового этапа Лиги Европы против люксембургского "Дюделанжа".

Учитывая соперника, наставник Дженнаро Гаттузо планирует выпустить частично резервный состав. В сравнении с последним матчем против "Кальяри", должны сыграть только защитник Романьоли и форвард Игуаин.

Тренер намерен дать игровое время Хосе Рейне, Диего Лаксальту, Андреа Бертолаччи, Фабио Борини, Сами Кастельехо и другим резервистам.

Другими соперниками "Милана" в группе являются "Олимпиакос" и "Бетис".