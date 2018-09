Шок и слезы: удаление Роналду в матче Лиги чемпионов (Видео)

Звездный новичок Ювентуса Криштиану Роналду вернулся в Испанию, чтобы сыграть в первом туре Лиги чемпионов против Валенсии, и отметился удалением в первом тайме.

Cristiano Ronaldo was sent off for Juventus in the Champions League tonight for this...

What a joke! pic.twitter.com/7qFD8zwi10

— 433 Formation (@433Formation) 19 сентября 2018 г.