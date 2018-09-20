Шок и слезы: удаление Роналду в матче Лиги чемпионов (Видео)

Звездный новичок Ювентуса Криштиану Роналду вернулся в Испанию, чтобы сыграть в первом туре Лиги чемпионов против Валенсии, и отметился удалением в первом тайме.

Cristiano Ronaldo was sent off for Juventus in the Champions League tonight for this... What a joke! pic.twitter.com/7qFD8zwi10 — 433 Formation (@433Formation) 19 сентября 2018 г.

На 30-й минуте матча Криштиану врывался в штрафную площадь хозяев. На своем пути португалец сбил защитника Валенсии – Мурильо. Роналду возмутило то, с какой легкостью колумбиец оказался на газоне, и он сделал весьма странное движение рукой в сторону головы Джейсона.

Остается только гадать, что при этом показалось боковому арбитру, моментально подавшему сигнал Феликсу Брыху, обслуживающему этот поединок, однако тот моментально вынес свой вердикт, и удалил Роналду.