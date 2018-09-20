День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 20.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лига чемпионов: результаты матчей 18 сентября
Лига чемпионов: результаты матчей 18 сентября
Новости: Шахтер - Хоффенхайм: обзор матча (Видео)
Шахтер - Хоффенхайм: обзор матча (Видео)
Новости: Ломаченко - лучший боксер мира
Ломаченко - лучший боксер мира
Новости: Джошуа - Поветкин: прогноз букмекеров на бой
Джошуа - Поветкин: прогноз букмекеров на бой
X

Шок и слезы: удаление Роналду в матче Лиги чемпионов (Видео)

Криштиану Роналду
07:51 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Португалец покинул поле еще в первом тайме.

Звездный новичок Ювентуса Криштиану Роналду вернулся в Испанию, чтобы сыграть в первом туре Лиги чемпионов против Валенсии, и отметился удалением в первом тайме.

На 30-й минуте матча Криштиану врывался в штрафную площадь хозяев. На своем пути португалец сбил защитника Валенсии – Мурильо. Роналду возмутило то, с какой легкостью колумбиец оказался на газоне, и он сделал весьма странное движение рукой в сторону головы Джейсона.

Остается только гадать, что при этом показалось боковому арбитру, моментально подавшему сигнал Феликсу Брыху, обслуживающему этот поединок, однако тот моментально вынес свой вердикт, и удалил Роналду.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Криштиану Роналду, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Ювентус, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)

Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)
Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)

Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)
Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя

Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя
Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)

Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)
Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)

Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Лига чемпионов: Аякс дома разгромил АЕК Чигринского (Видео) Беседин не сыграет с Астаной в Лиге Европы Шахтер в стартовом матче Лиги чемпионов сыграл вничью с Хоффенхаймом

Последние новости

Мужчина без документов пытался незаконно пересечь границу с РФ Фотограф заглянул в окна ньюйоркцев и парижан, и вот что он увидел (Фото) Глава ВВС Израиля отправится в РФ с отчетом Ил-20
Сегодня читают в спорте
01 Ливерпуль нацелился на 20-летнего вингера Динамо
02 Шахтер в стартовом матче Лиги чемпионов сыграл вничью с Хоффенхаймом
03 Льюиса и Холифилда в Киеве будут кормить борщом, салом с чесноком и варениками
04 Хирн: Джошуа ждет самый сложный бой в карьере
05 Гаттузо выставит резерв Милана в матче Лиги Европы
Новости сегодня
07:43 Не выгодно доставлять пенсии: Укрпочта жалуется на миллиардный убыток
07:41 Шахтер - Хоффенхайм: слова Нагельсманна после матча Лиги чемпионов
07:37 Ситуация на востоке Украины: в рядах ВСУ есть раненый
07:20 Знаменательные события в истории: 20 сентября 2018 года
07:19 «Sunlanders»: загадочная Япония на снимках американского фотографа (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Львовской областной филармонии присвоен статус национальной
Львовской областной филармонии присвоен статус национальной
Новости: В Палестине опровергают заявления о "российском" Крыме
В Палестине опровергают заявления о "российском" Крыме
Новости: Помпео: США готовы к новому диалогу с КНДР
Помпео: США готовы к новому диалогу с КНДР
Новости: Рецепт дня: картофельный суп с фрикадельками
Рецепт дня: картофельный суп с фрикадельками
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь