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Игроки Динамо кардинально изменили имидж перед матчем Лиги Европы

Тренировка ФК Динамо перед матчем Лиги Европы
07:59 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта: Двое игроков киевлян побрились налысо перед стартом в Лиге Европы.

Перед стартом киевского Динамо в Лиге Европы несколько футболистов "бело-синих" кардинально поменяли свой имидж.

Полузащитник киевлян Виталий Буяльский и защитник Виталий Миколенко решили полностью сменить прическу и подстриглись наголо. Их поддержал и Никита Бурда, но коротко стриженным он был всегда, а вот Буяльского и Миколенко болельщикам Динамо узнать будет трудно.

В новом имидже Буяльский и Миколенко уже провели тренировку перед матчем с Астаной.

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Новости спорта, Виталий Буяльский, Лига Европы, Новости футбола, ФК Астана, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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