Игроки Динамо кардинально изменили имидж перед матчем Лиги Европы

Перед стартом киевского Динамо в Лиге Европы несколько футболистов "бело-синих" кардинально поменяли свой имидж.

Полузащитник киевлян Виталий Буяльский и защитник Виталий Миколенко решили полностью сменить прическу и подстриглись наголо. Их поддержал и Никита Бурда, но коротко стриженным он был всегда, а вот Буяльского и Миколенко болельщикам Динамо узнать будет трудно.

В новом имидже Буяльский и Миколенко уже провели тренировку перед матчем с Астаной.