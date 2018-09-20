Арсенал – Ворскла: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Полтавская Ворскла начнет свою еврокубковую кампанию выездным матчем против лондонского Арсенала в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

Букмекеры не видят, за счет чего команда Александра Сачко может не проиграть "канонирам". Так, ставки на победу Арсенала принимаются с коэффициентом 1,14. Возможный успех Ворсклы оценивается в 30,0. Ничья – 9,0.

Поединок первого тура группового этапа Лиги Европы Арсенал – Ворскла состоится в четверг, 20-го сентября.