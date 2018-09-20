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Арсенал – Ворскла: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

ФК Ворскла
10:08 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: ФК Ворскла

Новости спорта: По мнению букмекеров, Ворскла выглядит явным аутсайдером в матче Лиги Европы против Арсенал.

Полтавская Ворскла начнет свою еврокубковую кампанию выездным матчем против лондонского Арсенала в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

Букмекеры не видят, за счет чего команда Александра Сачко может не проиграть "канонирам". Так, ставки на победу Арсенала принимаются с коэффициентом 1,14. Возможный успех Ворсклы оценивается в 30,0. Ничья – 9,0.

Поединок первого тура группового этапа Лиги Европы Арсенал – Ворскла состоится в четверг, 20-го сентября.

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Новости спорта, Лига Европы, Новости футбола, ФК Арсенал (Лондон), ФК Ворскла, Футбол.
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