Арсенал – Ворскла: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
Новости спорта: По мнению букмекеров, Ворскла выглядит явным аутсайдером в матче Лиги Европы против Арсенал.
Полтавская Ворскла начнет свою еврокубковую кампанию выездным матчем против лондонского Арсенала в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.
Букмекеры не видят, за счет чего команда Александра Сачко может не проиграть "канонирам". Так, ставки на победу Арсенала принимаются с коэффициентом 1,14. Возможный успех Ворсклы оценивается в 30,0. Ничья – 9,0.
Поединок первого тура группового этапа Лиги Европы Арсенал – Ворскла состоится в четверг, 20-го сентября.