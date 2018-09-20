Без Роналду даже лучше: видео голов и обзор захватывающего матча ЛЧ Реал - Рома

Реал на Сантьяго Бернабеу забил три мяча итальянской Роме, которые так и остались безответными, в первом раунде группового этапа Лиги чемпионов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

Реал – Рома 3:0

Голы: Иско, 45, Бэйл, 58, Диас, 90+1

Реал: Навас – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Модрич (Себальос, 85), Каземиро, Кроос – Иско – Бэйл (Диас, 73), Бензема (Асенсио, 62)

Рома: Ольсен – Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов – Дзаньоло (Пеллегрини, 54), Де Росси, Нзонзи (Шик, 69) – Ундер, Джеко, Эль Шаарави (Перотти, 62)