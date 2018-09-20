Иско назвал своего фаворита в борьбе за Золотой мяч

Полузащитник мадридского Реал Иско уверен в том, что его одноклубник Лука Модрич заслуживает победить в гонке за Золотой Мяч.

"Мы знаем, что может Модрич. Лука – профессионал с большой буквы. Он помогает команде, добывать важные победы. Когда-нибудь, мы сможем играть на одном уровне с ним. Я считаю, что Модрич заслужил Золотой Мяч. Хорват – уникален", - цитирует Иско испанская пресса

Напомним, что в первом матче группового этапа Реал выиграл Рому со счетом 3:0. Забивали Иско, Бэйл и Мариано Диас.