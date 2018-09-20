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Рейтинг ФИФА: Украина демонстрирует самый большой прогресс в мире

Рейтинг ФИФА
13:39 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: После стартовых побед в Лиге наций сборная Украины поднялась за месяц на шесть позиций.

По итогам сентябрьских международных матчей был обновлен рейтинг национальных сборных ФИФА.

Наибольший прогресс по позициям на счету сборной Украины, сумевшей одержать победы над Чехией и Словакией в рамках Лиги Наций. Подопечные Андрея Шевченко поднялись на 6 строчек — с 35-го на 29-е место.

Теперь команда Андрея Шевченко на 29-м месте.

Страна Очки
1 Бельгия 1729
2 Франция 1729
3 Бразилия 1663
4 Хорватия 1634
5 Уругвай 1632
6 Англия 1612
7 Португалия 1606
8 Швейцария 1598
9 Испания 1597
10 Дания 1581
11 Аргентина 1575
12 Чили 1568
13 Германия 1568
14 Колумбия 1567
15 Швеция 1550
16 Мексика 1550
17 Голландия 1540
18 Польша 1537
19 Уэльс 1536
20 Италия 1526
21 Перу 1525
22 США 1510
23 Тунис 1503
24 Австрия 1499
25 Сенегал 1492
26 Словакия 1491
27 Румыния 1489
28 Северная Ирландия 1487
29 УКРАИНА 1483
30 Ирландия 1478
31 Парагвай 1477
32 Венесуэла 1476
33 IR Иран 1474
34 Bosnia and Herzegovina 1468
35 Сербия 1463
36 Исландия 1461
37 Коста-Рика 1460
38 Турция 1456
39 Шотландия 1448
40 Конго 1447
41 Черногория 1444
42 Греция 1433
43 Австралия 1431
44 Болгария 1430
45 Марокко 1425
46 Россия 1423
47 Чехия 1418
48 Нигерия 1415
49 Венгрия 1409
50 Камерун 1408

Лидируют же две сборные - Бельгия, которая догнала чемпионов мира французов (это впервые за долгое время). Наши соперники по Лиги наций: Словакия - 26-я, Чехия - 47-я.

Наихудший прогресс за последний месяц продемонстрировали сборные Словении (61-е место) и Ганы (51-е), потерявшие сразу по 6 позиций.

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