Рейтинг ФИФА: Украина демонстрирует самый большой прогресс в мире
Новости спорта: После стартовых побед в Лиге наций сборная Украины поднялась за месяц на шесть позиций.
По итогам сентябрьских международных матчей был обновлен рейтинг национальных сборных ФИФА.
Наибольший прогресс по позициям на счету сборной Украины, сумевшей одержать победы над Чехией и Словакией в рамках Лиги Наций. Подопечные Андрея Шевченко поднялись на 6 строчек — с 35-го на 29-е место.
Теперь команда Андрея Шевченко на 29-м месте.
|Страна
|Очки
|1
|Бельгия
|1729
|2
|Франция
|1729
|3
|Бразилия
|1663
|4
|Хорватия
|1634
|5
|Уругвай
|1632
|6
|Англия
|1612
|7
|Португалия
|1606
|8
|Швейцария
|1598
|9
|Испания
|1597
|10
|Дания
|1581
|11
|Аргентина
|1575
|12
|Чили
|1568
|13
|Германия
|1568
|14
|Колумбия
|1567
|15
|Швеция
|1550
|16
|Мексика
|1550
|17
|Голландия
|1540
|18
|Польша
|1537
|19
|Уэльс
|1536
|20
|Италия
|1526
|21
|Перу
|1525
|22
|США
|1510
|23
|Тунис
|1503
|24
|Австрия
|1499
|25
|Сенегал
|1492
|26
|Словакия
|1491
|27
|Румыния
|1489
|28
|Северная Ирландия
|1487
|29
|УКРАИНА
|1483
|30
|Ирландия
|1478
|31
|Парагвай
|1477
|32
|Венесуэла
|1476
|33
|IR Иран
|1474
|34
|Bosnia and Herzegovina
|1468
|35
|Сербия
|1463
|36
|Исландия
|1461
|37
|Коста-Рика
|1460
|38
|Турция
|1456
|39
|Шотландия
|1448
|40
|Конго
|1447
|41
|Черногория
|1444
|42
|Греция
|1433
|43
|Австралия
|1431
|44
|Болгария
|1430
|45
|Марокко
|1425
|46
|Россия
|1423
|47
|Чехия
|1418
|48
|Нигерия
|1415
|49
|Венгрия
|1409
|50
|Камерун
|1408
Лидируют же две сборные - Бельгия, которая догнала чемпионов мира французов (это впервые за долгое время). Наши соперники по Лиги наций: Словакия - 26-я, Чехия - 47-я.
Наихудший прогресс за последний месяц продемонстрировали сборные Словении (61-е место) и Ганы (51-е), потерявшие сразу по 6 позиций.