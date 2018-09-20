Рейтинг ФИФА: Украина демонстрирует самый большой прогресс в мире

По итогам сентябрьских международных матчей был обновлен рейтинг национальных сборных ФИФА.

Наибольший прогресс по позициям на счету сборной Украины, сумевшей одержать победы над Чехией и Словакией в рамках Лиги Наций. Подопечные Андрея Шевченко поднялись на 6 строчек — с 35-го на 29-е место.

Теперь команда Андрея Шевченко на 29-м месте.

Страна Очки 1 Бельгия 1729 2 Франция 1729 3 Бразилия 1663 4 Хорватия 1634 5 Уругвай 1632 6 Англия 1612 7 Португалия 1606 8 Швейцария 1598 9 Испания 1597 10 Дания 1581 11 Аргентина 1575 12 Чили 1568 13 Германия 1568 14 Колумбия 1567 15 Швеция 1550 16 Мексика 1550 17 Голландия 1540 18 Польша 1537 19 Уэльс 1536 20 Италия 1526 21 Перу 1525 22 США 1510 23 Тунис 1503 24 Австрия 1499 25 Сенегал 1492 26 Словакия 1491 27 Румыния 1489 28 Северная Ирландия 1487 29 УКРАИНА 1483 30 Ирландия 1478 31 Парагвай 1477 32 Венесуэла 1476 33 IR Иран 1474 34 Bosnia and Herzegovina 1468 35 Сербия 1463 36 Исландия 1461 37 Коста-Рика 1460 38 Турция 1456 39 Шотландия 1448 40 Конго 1447 41 Черногория 1444 42 Греция 1433 43 Австралия 1431 44 Болгария 1430 45 Марокко 1425 46 Россия 1423 47 Чехия 1418 48 Нигерия 1415 49 Венгрия 1409 50 Камерун 1408

Лидируют же две сборные - Бельгия, которая догнала чемпионов мира французов (это впервые за долгое время). Наши соперники по Лиги наций: Словакия - 26-я, Чехия - 47-я.

Наихудший прогресс за последний месяц продемонстрировали сборные Словении (61-е место) и Ганы (51-е), потерявшие сразу по 6 позиций.