"Эдгар Давидс вернулся": Фирмино тренируется в очках

Форвард Ливерпуля Роберто Фирмино в матче против Тоттенхэма получил пальцем в глаз от защитника Яна Вертонгена.

"Edgar Davids is back" Bobby is back to business That flick Inside training: https://t.co/BxfzKkm3b4 pic.twitter.com/3MMtneiAEP — Liverpool FC (@LFC) 20 сентября 2018 г.

После этого он остался в запасе на матч Лиги чемпионов против ПСЖ, но вышел на поле во второй половине встречи и забил решающий гол.

Официальный твиттер Ливерпуля объявил о том, что игрок тренируется в специальных очках, а главный тренер Юрген Клопп заявил, что "Эдгар Давидс вернулся".