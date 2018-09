"Эдгар Давидс вернулся": Фирмино тренируется в очках

Форвард Ливерпуля Роберто Фирмино в матче против Тоттенхэма получил пальцем в глаз от защитника Яна Вертонгена.

"Edgar Davids is back"

Bobby is back to business That flick

Inside training: https://t.co/BxfzKkm3b4 pic.twitter.com/3MMtneiAEP

— Liverpool FC (@LFC) 20 сентября 2018 г.