"Эдгар Давидс вернулся": Фирмино тренируется в очках
Новости спорта: Форвард Ливерпуля Роберто Фирмино ощущает последствия столкновения с пальцами Яна Вертонгена в матче с Тоттенхэмом.
Форвард Ливерпуля Роберто Фирмино в матче против Тоттенхэма получил пальцем в глаз от защитника Яна Вертонгена.
"Edgar Davids is back"
Bobby is back to business That flick
Inside training: https://t.co/BxfzKkm3b4 pic.twitter.com/3MMtneiAEP
— Liverpool FC (@LFC) 20 сентября 2018 г.
После этого он остался в запасе на матч Лиги чемпионов против ПСЖ, но вышел на поле во второй половине встречи и забил решающий гол.
Официальный твиттер Ливерпуля объявил о том, что игрок тренируется в специальных очках, а главный тренер Юрген Клопп заявил, что "Эдгар Давидс вернулся".