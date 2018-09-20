Франков о матче Шахтер - Хоффенхайм

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков подвел итоги матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" — "Хоффенхайм" (2:2).

"Для обсуждения предлагаю внешне простой тезис: "Шахтер" сыграл хуже, чем предполагалось, "Хоффенхайм" — лучше", — написал Франков в своей конференции.

Перед матчем специалист считал, что "Шахтер" должен одержать победу. "По-моему, "Хоффе" "горняки" должны хлопнуть — уж больно чудовищные там кадровые проблемы", — писал Франков перед поединком.