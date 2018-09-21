Сопко проанализировал матч Шахтер - Хоффенхайм

- В чем заключается игра "Хоффенхайма"? Команда совершенно не держит мяч сзади: в количестве передач немцы в два раза уступили "Шахтеру". Они делают быстрые пасы в зону атаки, там всегда три мощных форварда, которые могут принять мяч, которые могут вверху побороться, если идет верховая подача. Вторая линия играет на подборе: это мощные полузащитники, которые очень быстро вступают в подбор мяча. И третья линия врывается, когда вторая уже подготовила мяч. Они играют в такой футбол, причем играют быстро и быстро принимают решения. Девиз команды – музыкальный: "Быстро, быстрее и еще быстрее". "Шахтер" не был готов к такой игре по объективным причинам. У нас в чемпионате таких игр и такого соперника вообще нет.

Теперь об обороне. Когда немцы атакуют большим количеством – пять-шесть человек в атаке одновременно участвуют – они не боятся, даже если они потеряют мяч. Они тут же начинают активно вступать в единоборства, прессингуют, и провести контратаку соперник не может. То есть у них очень отлажен переход из атаки в оборону и наоборот – из обороны в атаку. Но я бы не сказал, что это какая-то супертактика – речь идет именно о выполнении тактики. "Шахтер" в чемпионате Украины развивается в плане атакующих действий, как преодолевать компактную и эшелонированную оборону соперника. Потому что все игры соперники проводят либо на своей половине, либо в своей штрафной. А практики игры против такого соперника, как "Хоффенхайм", у "Шахтера" просто нет.

Кто был лучшим у "горняков"? Безусловно, игру сделали Исмаили и Тайсон – это два игрока, которые потянули команду в тяжелый момент, когда проигрывали в первом тайме и когда ничего не получалось. Тогда Исмаили своим голом внес какую-то уверенность. Во втором тайме он и Тайсон сделали игру. Индивидуально обыграть соперника и дать скорость на чужой половине смогли только эти два футболиста.