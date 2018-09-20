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Арсенал - Ворскла 3:0 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)

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Арсенал - Ворскла
21:54 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт
Фото: ФК Ворскла

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча 1-го тура группы Е Лиги Европы Арсенал - Ворскла.

Арсенал 3:0 Ворскла

Голы: Обамеянг 32', 56' Уэлбек 48'

Предупреждение: Шарпар 19'

 

57' -знак замены Двойная замена у Арсенала: Эзил меняет Обамеянга, Гендузи меняет Торрейру.

56' -знак гол Гол! Обамеянг делает дубль после передачи Мхитаряна.

55' - Ивоби подыграл себе рукой в атаке.

53' - Обамеянг пробил с лету с метров 10-и - мимо ворот.

50' - Опасно! Уэлбек с линии вратарской пробил в падении по пустым воротам после прострел Обамеянга - рядом со штангой.

48' - знак голГол! Уэлбек забивает головой после подачи Мхитаряна.

47' - Опасно! Мхитарян пробивал в касание после прострела Ивоби - рядом со штангой.

Начался 2-й тайм.

1-й тайм окончен. Перерыв.

45+1' - Шуст спасает Ворсклу после удара Мхитаряна с угла штрафной.

2 минуты добавлено к 1-му тайму.

45' - Штанга! Обамеянг сместился с левого фланга в центр и пробил в каркас ворот.

38' - Торрейра со штрафного пробил рядом со штангой.

37' - Ребенок нарушил правила вблизи своей штрафной.

32' - знак голГол! Обамеянг замкнул прострел Ивоби.

28' - Ивоби пробил с угла штрафной - выше ворот.

27' - Ворскла минуту контролировала мяч, а затем вновь окопалась на своей половине поля.

22'Мхитарян попал в офсайд.

19' -желтая карточка Шарпар сбил Эльнени.

18' - Ребенок пробил издали - Лено поймал мяч.

17' - Арсенал с мячом, Ворскла всем составом обороняется на своей половине поля.

11' - Шуст перехватил мяч после заброса в штрафную.

9' - Кулач с лету пробил с метров 18-и - выше ворот.

7' - Шарпару досталось от Уэлбека - штрафной для гостей.

6'Коломоец оказался в офсайде.

4' - Кулач сбил Торрейру  в центре поля. 

3' - Стартовые минуты проходят в спокойном темпе.

Матч начался!

В четверг, 20 сентября, Ворскла гостевым матчем с лондонским Арсеналом стартует в Лиге Европы. Игра пройдет на стадионе "Арсенал", начало поединка в 22:00 по киевскому времени. Рассудит встречу бельгийская бригада арбитров во главе с Бартом Фертентеном. Параллельно матчу в Лондоне в квартете Е состоится еще одна игра Спортинг - Карабах.

Составы команд

Арсенал: Лено – Монреаль (К), Папастатопулос, Холдинг, Лихштайнер – Элнени, Мхитарян, Торрейра – Уэлбек, Обамеянг, Ивоби

Ворскла: Шуст – Артур, Чеснаков (К), Далку, Пердута – Ребенок, Шарпар, Кравченко, Кобахидзе – Кулач, Коломоец

Где смотреть

В прямом эфире в Украине встречу покажет телеканал "Футбол 2", начало трансляции в 21:50

Прогноз букмекеров

По мнению специалистов полтавская команда - аутсайдер противостояния с Арсеналом. Так, на победу гостей букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 30, успех Канониров оценивается в 1,14, ничейный результат котируется коэффициентом 9. 

Слова тренеров

Унай Эмери

"Лучшие 11 футболистов сыграют против Ворсклы, мы сможем продолжать улучшать нашу игру в тактическом и индивидуальном планах. Для нас важно показать игру, которая принесет нам победу, но при этом продолжать улучшать ее. АПЛ – первый по приоритетности турнир для нас, потому что там мы имеем наибольшую ответственность среди всех соревнований в сезоне. Однако другие турниры тоже важны.

Мы думаем только о том, чтобы показать своим болельщикам хорошие 90 минут футбола на Эмирейтс. Потом мы будем думать о воскресном матче. Но первое – встреча в четверг. Мы собираемся дать игрокам шансы получить игровые минуты, помочь найти уверенность на поле, а затем, возможно, некоторые из них сыграют и в воскресенье", - рассказал главный тренер Арсенала Унай Эмери накануне матча с Ворсклой.

Василий Сачко/Фото: ФК Ворскла

"Впечатления непередаваемые. Мы хотели выйти в групповой этап ЛЕ, а по уровню соперников, будто бы вышли в группу Лиги чемпионов. Наш клуб пишет историю города и полтавского футбола. Ребята все понимают, что это будет исторический матч. Наша команда очень скромна, в ней нет звезд, но мы сильны коллективом.

Важно, чтобы ребята справились с волнением. Наша команда способна на маленькие подвиги. Надеюсь, это случится завтра. Для нас игра в Лиге Европы — уже успех. Но его нужно подтверждать. Сейчас наша мечта осуществляется, хотя нам будет невероятно тяжело", - сказал главный тренер Ворсклы Василий Сачко на своей пресс-конференции.

Вечером,19 сентября, Ворскла опробовала газон "Арсенал Стэдиум":

Арсенал готовился к игре в хорошем настроении:

Во 2-м туре Лиги Европы Ворскла примет Спортинг, а Арсенал отправится в гости к Карабаху. Матчи пройдут 4 октября.

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