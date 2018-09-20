Арсенал - Ворскла 3:0 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча 1-го тура группы Е Лиги Европы Арсенал - Ворскла.
Арсенал 3:0 Ворскла
Голы: Обамеянг 32', 56' Уэлбек 48'
Предупреждение: Шарпар 19'
57' - Двойная замена у Арсенала: Эзил меняет Обамеянга, Гендузи меняет Торрейру.
56' - Гол! Обамеянг делает дубль после передачи Мхитаряна.
55' - Ивоби подыграл себе рукой в атаке.
53' - Обамеянг пробил с лету с метров 10-и - мимо ворот.
50' - Опасно! Уэлбек с линии вратарской пробил в падении по пустым воротам после прострел Обамеянга - рядом со штангой.
48' - Гол! Уэлбек забивает головой после подачи Мхитаряна.
47' - Опасно! Мхитарян пробивал в касание после прострела Ивоби - рядом со штангой.
Начался 2-й тайм.
1-й тайм окончен. Перерыв.
45+1' - Шуст спасает Ворсклу после удара Мхитаряна с угла штрафной.
2 минуты добавлено к 1-му тайму.
45' - Штанга! Обамеянг сместился с левого фланга в центр и пробил в каркас ворот.
38' - Торрейра со штрафного пробил рядом со штангой.
37' - Ребенок нарушил правила вблизи своей штрафной.
32' - Гол! Обамеянг замкнул прострел Ивоби.
28' - Ивоби пробил с угла штрафной - выше ворот.
27' - Ворскла минуту контролировала мяч, а затем вновь окопалась на своей половине поля.
22' - Мхитарян попал в офсайд.
19' - Шарпар сбил Эльнени.
18' - Ребенок пробил издали - Лено поймал мяч.
17' - Арсенал с мячом, Ворскла всем составом обороняется на своей половине поля.
@LichtsteinerSte has been energetic in the opening stages of his first start for us
Arsenal 0-0 Vorskla (18) #UEL pic.twitter.com/MGpOabxtso
— Arsenal FC (@Arsenal) 20. September 2018
11' - Шуст перехватил мяч после заброса в штрафную.
9' - Кулач с лету пробил с метров 18-и - выше ворот.
7' - Шарпару досталось от Уэлбека - штрафной для гостей.
6' - Коломоец оказался в офсайде.
4' - Кулач сбил Торрейру в центре поля.
3' - Стартовые минуты проходят в спокойном темпе.
Матч начался!
В четверг, 20 сентября, Ворскла гостевым матчем с лондонским Арсеналом стартует в Лиге Европы. Игра пройдет на стадионе "Арсенал", начало поединка в 22:00 по киевскому времени. Рассудит встречу бельгийская бригада арбитров во главе с Бартом Фертентеном. Параллельно матчу в Лондоне в квартете Е состоится еще одна игра Спортинг - Карабах.
Составы команд
Арсенал: Лено – Монреаль (К), Папастатопулос, Холдинг, Лихштайнер – Элнени, Мхитарян, Торрейра – Уэлбек, Обамеянг, Ивоби
Ворскла: Шуст – Артур, Чеснаков (К), Далку, Пердута – Ребенок, Шарпар, Кравченко, Кобахидзе – Кулач, Коломоец
Где смотреть
В прямом эфире в Украине встречу покажет телеканал "Футбол 2", начало трансляции в 21:50.
Прогноз букмекеров
По мнению специалистов полтавская команда - аутсайдер противостояния с Арсеналом. Так, на победу гостей букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 30, успех Канониров оценивается в 1,14, ничейный результат котируется коэффициентом 9.
Слова тренеров
Унай Эмери
"Лучшие 11 футболистов сыграют против Ворсклы, мы сможем продолжать улучшать нашу игру в тактическом и индивидуальном планах. Для нас важно показать игру, которая принесет нам победу, но при этом продолжать улучшать ее. АПЛ – первый по приоритетности турнир для нас, потому что там мы имеем наибольшую ответственность среди всех соревнований в сезоне. Однако другие турниры тоже важны.
Мы думаем только о том, чтобы показать своим болельщикам хорошие 90 минут футбола на Эмирейтс. Потом мы будем думать о воскресном матче. Но первое – встреча в четверг. Мы собираемся дать игрокам шансы получить игровые минуты, помочь найти уверенность на поле, а затем, возможно, некоторые из них сыграют и в воскресенье", - рассказал главный тренер Арсенала Унай Эмери накануне матча с Ворсклой.
Василий Сачко/Фото: ФК Ворскла
"Впечатления непередаваемые. Мы хотели выйти в групповой этап ЛЕ, а по уровню соперников, будто бы вышли в группу Лиги чемпионов. Наш клуб пишет историю города и полтавского футбола. Ребята все понимают, что это будет исторический матч. Наша команда очень скромна, в ней нет звезд, но мы сильны коллективом.
Важно, чтобы ребята справились с волнением. Наша команда способна на маленькие подвиги. Надеюсь, это случится завтра. Для нас игра в Лиге Европы — уже успех. Но его нужно подтверждать. Сейчас наша мечта осуществляется, хотя нам будет невероятно тяжело", - сказал главный тренер Ворсклы Василий Сачко на своей пресс-конференции.
Вечером,19 сентября, Ворскла опробовала газон "Арсенал Стэдиум":
Вечірнє тренування на #emiratesstadium.
Вже за добу @Arsenal VS @vorsklacomua!
Evening trainin on #emiratesstadium.#fcvorskla #фкворскла #ворскла #arsenal #AFC #арсенал #london #UEL #Лігаєвропи #UEFA #EqualGame #Лигаевропы #arsvor pic.twitter.com/tA22Bzm09w
— ФК Ворскла (@vorsklacomua) 19 сентября 2018 г.
Арсенал готовился к игре в хорошем настроении:
Final training session
Next up: #UEL pic.twitter.com/c8auISbyhh
— Arsenal FC (@Arsenal) 20. September 2018
Во 2-м туре Лиги Европы Ворскла примет Спортинг, а Арсенал отправится в гости к Карабаху. Матчи пройдут 4 октября.