Арсенал - Ворскла 3:0 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)

Арсенал 3:0 Ворскла

Голы: Обамеянг 32', 56' Уэлбек 48'

Предупреждение: Шарпар 19'

57' - Двойная замена у Арсенала: Эзил меняет Обамеянга, Гендузи меняет Торрейру.

56' - Гол! Обамеянг делает дубль после передачи Мхитаряна.

55' - Ивоби подыграл себе рукой в атаке.

53' - Обамеянг пробил с лету с метров 10-и - мимо ворот.

50' - Опасно! Уэлбек с линии вратарской пробил в падении по пустым воротам после прострел Обамеянга - рядом со штангой.

48' - Гол! Уэлбек забивает головой после подачи Мхитаряна.

47' - Опасно! Мхитарян пробивал в касание после прострела Ивоби - рядом со штангой.

Начался 2-й тайм.

1-й тайм окончен. Перерыв.

45+1' - Шуст спасает Ворсклу после удара Мхитаряна с угла штрафной.

2 минуты добавлено к 1-му тайму.

45' - Штанга! Обамеянг сместился с левого фланга в центр и пробил в каркас ворот.

38' - Торрейра со штрафного пробил рядом со штангой.

37' - Ребенок нарушил правила вблизи своей штрафной.

32' - Гол! Обамеянг замкнул прострел Ивоби.

28' - Ивоби пробил с угла штрафной - выше ворот.

27' - Ворскла минуту контролировала мяч, а затем вновь окопалась на своей половине поля.

22' - Мхитарян попал в офсайд.

19' - Шарпар сбил Эльнени.

18' - Ребенок пробил издали - Лено поймал мяч.

17' - Арсенал с мячом, Ворскла всем составом обороняется на своей половине поля.

