Сразу 4 игрока Ювентуса вошли в сборную тура Лиги чемпионов

УЕФА на своем официальном сайте обнародовал символическую сборную первого тура Лиги чемпионов.

В нее вошли четыре игрока Ювентуса, а также по одному представителю Баварии, Реала, ЦСКА, Барселоны, Виктории, Аякса и Манчестер Юнайтед.

Голкипер: Войцех Щенсны (Ювентус)

Introducing the #UCLfantasy Team of the Week *Based on top point scorers pic.twitter.com/jsqq7mL9y2 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 20 сентября 2018 г.

Защитники: Николас Тальяфико (Аякс), Марсело (Реал), Леонардо Бонуччи (Ювентус), Давид Алаба (Бавария), Жоао Конселу (Ювентус)

Полузащитники: Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Никола Влашич (ЦСКА), Миралем Пьянич (Ювентус).

Нападающие: Михаэл Крменчик (Виктория), Лионель Месси (Барселона)