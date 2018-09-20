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Сразу 4 игрока Ювентуса вошли в сборную тура Лиги чемпионов

Лига чемпионов
18:47 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Опубликована сборная первого тура Лиги чемпионов, в которую не попал ни один игрок донецкого Шахтера.

УЕФА на своем официальном сайте обнародовал символическую сборную первого тура Лиги чемпионов.

В нее вошли четыре игрока Ювентуса, а также по одному представителю Баварии, Реала, ЦСКА, Барселоны, Виктории, Аякса и Манчестер Юнайтед.

Голкипер: Войцех Щенсны (Ювентус)

 

Защитники: Николас Тальяфико (Аякс), Марсело (Реал), Леонардо Бонуччи (Ювентус), Давид Алаба (Бавария), Жоао Конселу (Ювентус)

Полузащитники: Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Никола Влашич (ЦСКА), Миралем Пьянич (Ювентус).

Нападающие: Михаэл Крменчик (Виктория), Лионель Месси (Барселона)

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Символическая сборная, УЕФА, Ювентус.
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