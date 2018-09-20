Сразу 4 игрока Ювентуса вошли в сборную тура Лиги чемпионов
Новости спорта: Опубликована сборная первого тура Лиги чемпионов, в которую не попал ни один игрок донецкого Шахтера.
УЕФА на своем официальном сайте обнародовал символическую сборную первого тура Лиги чемпионов.
В нее вошли четыре игрока Ювентуса, а также по одному представителю Баварии, Реала, ЦСКА, Барселоны, Виктории, Аякса и Манчестер Юнайтед.
Голкипер: Войцех Щенсны (Ювентус)
Introducing the #UCLfantasy Team of the Week
*Based on top point scorers pic.twitter.com/jsqq7mL9y2
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 20 сентября 2018 г.
Защитники: Николас Тальяфико (Аякс), Марсело (Реал), Леонардо Бонуччи (Ювентус), Давид Алаба (Бавария), Жоао Конселу (Ювентус)
Полузащитники: Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Никола Влашич (ЦСКА), Миралем Пьянич (Ювентус).
Нападающие: Михаэл Крменчик (Виктория), Лионель Месси (Барселона)