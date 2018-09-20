Обамеянг возглавил национальную команду Габона

Отец форварда Арсенала Пьер-Эмерика Обамеянга Пьер-Франсуа Обамеянг стал главным тренером национальной сборной Габона.

Помогать Обамеянгу на тренерском мостике африканской сборной будет Даниэль Кузен, сообщает местная федерация футбола. Предыдущим наставником сборной Габона был Хосе Антонио Камачо, который работал с командой с 2016 года и был уволен на прошлой неделе.

Обамеянг-старший будет готовить команду к Кубку африканских наций, который состоится в 2019 году. Пьер-Франсуа Обамеянг выступал за сборную Габона с 1985 по 1998 год. За это время он успел сыграть 80 матчей.