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Арсенал - Ворскла в Лиге Европы: объявлены стартовые составы

Игроки Ворсклы в Лондоне
21:08 Сегодня Телеграф
football24.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Ворскла и Арсенал определились с одиннадцатью игроками, которые выйдут в старте матча Лиги Европы.

Лондонский Арсенал принимает полтавскую Ворсклу в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Матч и онлайн-трансляция Арсенал Ворскла стартуют в 22:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд

 

Арсенал: Лено – Монреаль (К), Папастатопулос, Холдинг, Лихштайнер – Элнени, Мхитарян, Торрейра – Уэлбек, Обамеянг, Ивоби

Ворскла: Шуст – Артур, Чеснаков (К), Далку, Пердута – Ребенок, Шарпар, Кравченко, Кобахидзе – Кулач, Коломоец

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Новости спорта, Арсенал, Ворскла, Лига Европы.
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