Арсенал - Ворскла в Лиге Европы: объявлены стартовые составы

Лондонский Арсенал принимает полтавскую Ворсклу в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Матч и онлайн-трансляция Арсенал Ворскла стартуют в 22:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд

Арсенал: Лено – Монреаль (К), Папастатопулос, Холдинг, Лихштайнер – Элнени, Мхитарян, Торрейра – Уэлбек, Обамеянг, Ивоби

Ворскла: Шуст – Артур, Чеснаков (К), Далку, Пердута – Ребенок, Шарпар, Кравченко, Кобахидзе – Кулач, Коломоец