Арсенал - Ворскла в Лиге Европы: объявлены стартовые составы
Новости спорта: Ворскла и Арсенал определились с одиннадцатью игроками, которые выйдут в старте матча Лиги Европы.
Лондонский Арсенал принимает полтавскую Ворсклу в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
Матч и онлайн-трансляция Арсенал Ворскла стартуют в 22:00 по киевскому времени.
Стартовые составы команд
Here's our team to play Vorskla in the #UEL pic.twitter.com/pgOp5GZh9C
— Arsenal FC (@Arsenal) 20. September 2018
Арсенал: Лено – Монреаль (К), Папастатопулос, Холдинг, Лихштайнер – Элнени, Мхитарян, Торрейра – Уэлбек, Обамеянг, Ивоби
Ворскла: Шуст – Артур, Чеснаков (К), Далку, Пердута – Ребенок, Шарпар, Кравченко, Кобахидзе – Кулач, Коломоец