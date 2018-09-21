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Хавбек Ювентуса извинился перед женщинами

Эмре Джан
09:55 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Эмре Джан извинился перед женщинами за свои высказывания относительно удаления Роналду в последнем матче с Валенсией.

Хавбеку Ювентуса Эмре Джану пришлось извиняться за свое высказывание относительно удаления Криштиану Роналду в матче с Валенсией (2:0).

Напомним, что турок недоумевал из-за красной карточки португальцу, заявив: "Мы не женщины, давайте играть в футбол". После этого Джану пришлось оправдываться, так как в сети уже успели обвинить футболиста в сексизме.

Один из лидеров Ювентуса прокомментировал удаление Роналду
Один из лидеров Ювентуса прокомментировал удаление РоналдуЧитать полностью

"Насколько я понял, мой комментарий эпизода с удалением Роналду вызвал некоторую шумиху.

Хочу заявить, что я не хотел оскорбить женщин, женский футбол или равенство в любой форме. Люди, которые со мной знакомы, знают о моем уважении к женщинам и равенству.

Я хотел заступиться за одноклубника, так как считаю, что судья принял неверное решение, которое могло отразиться на нашей игре. Я искренне извиняюсь, если какой-нибудь из моих комментариев причинил какой-либо вред", – написал Джан в своем Твиттере.

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Новости спорта, Криштиану Роналду, Эмре Джан, Ювентус.
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