Хавбек Ювентуса извинился перед женщинами

Хавбеку Ювентуса Эмре Джану пришлось извиняться за свое высказывание относительно удаления Криштиану Роналду в матче с Валенсией (2:0).

Напомним, что турок недоумевал из-за красной карточки португальцу, заявив: "Мы не женщины, давайте играть в футбол". После этого Джану пришлось оправдываться, так как в сети уже успели обвинить футболиста в сексизме.

"Насколько я понял, мой комментарий эпизода с удалением Роналду вызвал некоторую шумиху.

Хочу заявить, что я не хотел оскорбить женщин, женский футбол или равенство в любой форме. Люди, которые со мной знакомы, знают о моем уважении к женщинам и равенству.

Я хотел заступиться за одноклубника, так как считаю, что судья принял неверное решение, которое могло отразиться на нашей игре. Я искренне извиняюсь, если какой-нибудь из моих комментариев причинил какой-либо вред", – написал Джан в своем Твиттере.