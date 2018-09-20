Лидер Первой лиги вышел в 1\16 Кубка Украины
Новости спорта: Запорожский МФК Металлург был переигран дома лидером Первой лиги СК Днепром-1 со счетом 0:2.
Запорожский МФК Металлург дома уступил СК Днепр-1 в 1/32 финала Кубка Украины и покинул розыгрыш турнира.
Сегодня состоялся заключительный поединок второго предварительного этапа Кубка Украины. СК Днепр-1 благодаря голам Сергея Кравченко и Станислава Кулиша обыграл МФК Металлург.
Кубок Украины: определено расписание матчей третьего предварительного этапа
В 1/16 турнира команда из Днепра сыграет против луцкой Волыни.
Кубок Украины, 1/32 финала
МФК Металлург – СК Днепр-1 – 0:2
Голы: Кравченко, 54, Кулиш, 77