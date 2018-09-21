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"Показали характер": Тренер Астаны о ничьей с Динамо

Григорий Бабаян
12:25 Сегодня Телеграф
Динамомания

Новости спорта: Главный тренер Астаны Григорий Бабаян прокомментировал итоги матча против киевского "Динамо" в Лиге Европы.

Григорий Бабаян на послематчевой пресс-конференции, в частности, отметил, что команда проявила характер и после пропущенного мяча сумела сконцентрироваться.

"Мы предупреждали игроков, что давление будет с первых минут. Жаль, что пропустили быстрый мяч. Но мы сумели взять инициативу в свои руки, создали несколько моментов и заслуженно забили. В первом тайме у нас было несколько моментов, которые нужно было реализовывать. К сожалению, пропустили не совсем приятный гол перед перерывом. После перерыва нам пришлось раскрыться и идти вперед, поскольку счет нас не устраивал. Естественно, пропустили несколько контратак. Футболисты, которые вышли на замену, хорошо себя проявили. Команда показала характер. Мы заслуженно взяли очки.

В перерыве попросил футболистов играть более организованно. Если сразу раскрываться, то соперник сразу воспользуется пространством. В некоторых моментах мы выключались из игры и пропускали контратаки. Знал, что у нас будут возможности забить, что мы и сделали на последних минутах.

Цели в Лиге Европы? Руководство ставит задачу выхода из группы. Мы же хотим набирать очки в каждом матче, а посчитаем их 12 декабря. Стремимся побеждать. Если играть организованно, то все будет", - цитирует Бабаяна Dynamomania.com.

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