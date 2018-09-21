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Шахтер - Манчестер Сити: стартовала продажа билетов на матч Лиги чемпионов

"Шахтер" - "Манчестер Сити"
12:35 Сегодня Телеграф
ФК Шахтер
Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Стартовала продажа билетов на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Манчестер Сити".

Подопечные Паулу Фонсеки примут чемпиона Англии 23 октября в Харькове на ОСК "Металлист". Начало в 22:00.

"Болельщики, которые с 20 по 23 сентября приобретут билеты на игру с "Черноморцем" или "Лионом", получат приоритетную возможность купить билеты на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" (предложение действует в кассах стадиона и онлайн на официальном сайте Шахтера. Покупка осуществляется по промокоду, который приходит в СМС-сообщении в течение суток", - говорится на сайте Горняков.

Стоимость билетов – от 150 до 6 000 гривен.

 

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