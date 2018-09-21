Шахтер - Манчестер Сити: стартовала продажа билетов на матч Лиги чемпионов

Подопечные Паулу Фонсеки примут чемпиона Англии 23 октября в Харькове на ОСК "Металлист". Начало в 22:00.

"Болельщики, которые с 20 по 23 сентября приобретут билеты на игру с "Черноморцем" или "Лионом", получат приоритетную возможность купить билеты на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" (предложение действует в кассах стадиона и онлайн на официальном сайте Шахтера. Покупка осуществляется по промокоду, который приходит в СМС-сообщении в течение суток", - говорится на сайте Горняков.

Стоимость билетов – от 150 до 6 000 гривен.