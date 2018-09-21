Названы претенденты на звание лучшего игрока 1-го тура Лиги Европы

Так, на звание стать лучшими в первом туре Лиги Европы претендуют нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, полузащитник "Севильи" Эвер Банега, хавбек "Байера" Кай Хавец и полузащитник загребского "Динамо" Изет Хайрович.

Напомним, Пьер-Эмерик Обамеянг оформил дубль в домашнем матче с "Ворсклой". На счету Эвера Банеги два гола и результативная передача во встрече с льежским "Стандардом. Два мяча Кая Хавеца позволили "Байеру" обыграть болгарский "Лудогорец". А Изет Хайрович отметился двумя голами в игре с турецким "Фенербахче".

Проголосовать за лучшего из лучших может любой желающий на официальном сайте УЕФА.