Названы претенденты на звание лучшего игрока 1-го тура Лиги Европы
Новости спорта: Названы фамилии футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
Так, на звание стать лучшими в первом туре Лиги Европы претендуют нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, полузащитник "Севильи" Эвер Банега, хавбек "Байера" Кай Хавец и полузащитник загребского "Динамо" Изет Хайрович.
Who deserves to win this week's award? #UEL #POTW
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 20 сентября 2018 г.
Напомним, Пьер-Эмерик Обамеянг оформил дубль в домашнем матче с "Ворсклой". На счету Эвера Банеги два гола и результативная передача во встрече с льежским "Стандардом. Два мяча Кая Хавеца позволили "Байеру" обыграть болгарский "Лудогорец". А Изет Хайрович отметился двумя голами в игре с турецким "Фенербахче".
Проголосовать за лучшего из лучших может любой желающий на официальном сайте УЕФА.