Сабо: Теперь "Динамо" не бежит

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Динамо» — «Астана» (2:2) прокомментировал заслуженный тренер Украины, заслуженный мастер спорта Йожеф Сабо.

«Результат закономерный. У «Астаны», кроме двух забитых мячей, были моменты еще. Конечно, после ошибок, но без ошибок не бывает голов. Я ожидал, что «Динамо» не будет свежим. Объясню почему. Я советовался со специалистами. Все видят, что команда посажена. В подготовительный период форсировали подготовку к матчам плей-офф Лиги чемпионов, это было номер один.

Теперь «Динамо» не бежит. Вчера я ожидал, что минут 20-30 будут играть, а потом все — сядут и будет ошибка на ошибке. Так и получилось», — сказал Сабо в эфире телеканала «Футбол 1».