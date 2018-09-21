Цыганков стал лучшим в игре против Астаны, Пиварич - худший

Виктор Цыганков был признан порталом WhoScored лучшим игроком матча Динамо — Астана (2:2).

Хавбек киевлян получил 8,2 балла, опередив второго лучшего игрока матча Марина Аничича (8,1) на десятую балла.

Денис Гармаш и Сергей Сидорчук стали вторым и третьим игроками киевлян — у полузащитников 7,6 и 7,4 балла соответственно.

Самый низкий показатель у Йосипа Пиварича — 6,0 баллов.

Уже в воскресенье, 23 сентября, киевлянам в чемпионате Украины предстоит принять Десну.