Цыганков стал лучшим в игре против Астаны, Пиварич - худший
Новости спорта: Авторитетное издание выставило оценки футболистам Динамо и Астаны по итогам вчерашнего матча Лиги Европы.
Виктор Цыганков был признан порталом WhoScored лучшим игроком матча Динамо — Астана (2:2).
Хавбек киевлян получил 8,2 балла, опередив второго лучшего игрока матча Марина Аничича (8,1) на десятую балла.
Денис Гармаш и Сергей Сидорчук стали вторым и третьим игроками киевлян — у полузащитников 7,6 и 7,4 балла соответственно.
Самый низкий показатель у Йосипа Пиварича — 6,0 баллов.
Уже в воскресенье, 23 сентября, киевлянам в чемпионате Украины предстоит принять Десну.