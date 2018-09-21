Федерация футбола Испании против проведения матчей Примеры в США

Федерация футбола Испании (RFEF) отклонила совместный запрос Ла Лиги и клубов на проведение матча Примеры Жирона – Барселона в Майами, сообщает AP.

Издание пишет, что Ла Лига не смогла убедить федерацию в том, что проведение матча за границей будет соответствовать испанским законам, а также не нанесет ущерба болельщикам и другим 18 клубам-участникам чемпионата.

Ранее против идеи проведения матчей Примеры в США выступил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас еще в августе подписал договор с американской компанией Relevent Sports согласно которому некоторое количество матчей турнира пройдут на территории США. В пользу этой идеи высказывался в частности президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу.

В то же время профсоюз футболистов, федерация футбола и правительство Испании выступили решительно против.