Икарди стал автором лучшего гола 1-го тура Лиги чемпионов (Видео)
Новости спорта: Стал известен автор лучшего гола по версии УЕФА первого тура Лиги чемпионов.
Определился победитель в голосовании за лучший гол первого тура Лиги чемпионов.
Гол форварда Интера Мауро Икарди признан лучшим в первом туре Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.
По итогам голосования, которое проводилось среди болельщиков на сайте организации, гол Икарди набрал наибольшее количество голосов и стал лучшим в первом туре.
К слову, за звание автора лучшего гола первого тура Лиги чемпионов также борорился Усман Дембеле (Барселона), Мариано Диас (Реал) и Ренату Санчо (Бавария).