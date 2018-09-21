Икарди стал автором лучшего гола 1-го тура Лиги чемпионов (Видео)

Определился победитель в голосовании за лучший гол первого тура Лиги чемпионов.

Гол форварда Интера Мауро Икарди признан лучшим в первом туре Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

По итогам голосования, которое проводилось среди болельщиков на сайте организации, гол Икарди набрал наибольшее количество голосов и стал лучшим в первом туре.

К слову, за звание автора лучшего гола первого тура Лиги чемпионов также борорился Усман Дембеле (Барселона), Мариано Диас (Реал) и Ренату Санчо (Бавария).