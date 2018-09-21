Бразильцы Шахтера оказались вне заявки сборной

Ни один из бразильцев донецкого Шахтера не получил вызов в сборную, зато новичок Барселоны Малком может дебютировать в национальной команде.

Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил состав на товарищеские матчи против Саудовской Аравии и Аргентины, сообщает официальный сайт местной Федерации футбола.

Вратари: Алиссон (Ливерпуль), Эдерсон (Манчестер Сити), Фелипе (Гремио);

Защитники: Данило (Манчестер Сити), Марсело (Реал), Алекс Сандро (Ювентус), Фабиньо (Ливерпуль), Эдер Милитао (Порту), Маркиньос (ПСЖ), Миранда (Интер), Пабло (Бордо);

Полузащитники: Артур, Коутиньо (оба – Барселона), Каземиро (Реал), Фред (Манчестер Юнайтед), Ренато Аугусто (Бейцзин Гоань), Малком (Барселона), Уолас (Ганновер);

Нападающие: Эвертон Соарес (Гремио), Роберто Фирмино (Ливерпуль), Габриэль Жезус (Манчестер Сити), Неймар (ПСЖ), Ришарлисон (Эвертон).

Марсело, Эдерсон, Габриэль Жезус и Миранда, пропустившие сентябрьские матчи против США и Сальвадора, вернулись в состав.

Дебютные вызовы в национальную команду получили Малком, Пабло и Уолас.

Бразильцы сыграют с Саудовской Аравией 12 октября, матч против Аргентины состоится 16 октября.