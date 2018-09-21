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На матч Ворсклы против Арсенала продано 1/3 всех билетов

Стадион Ворсклы
23:05 Пт, 21 Сентябрь 2018 Телеграф
ua-football.com
Фото: Facebook

Новости спорта: На домашний матч Ворсклы и Арсенала пока продано только 6,5 тысяч билетов.

Ворскла за 2,5 недели продаж реализовала 6500 билетов на домашний матч Лиги Европы с Арсеналом.

Об этом сообщил президент полтавского клуба Роман Черняк.

Приобрести билеты на все три еврокубковых поединка можно онлайн, а стоимость составляет 300-350 гривен на каждую игру.

Стоит отметить, что стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского вмещает всего 25000 человек.

Напомним, что матч с Арсеналом состоится 29 ноября, до этого полтавчане сыграют дома со Спортингом (4 октября) и Карабахом (8 ноября).

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Новости спорта, Арсенал, Ворскла, Ворскла - Арсенал, Лига Европы.
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