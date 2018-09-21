На матч Ворсклы против Арсенала продано 1/3 всех билетов
Новости спорта: На домашний матч Ворсклы и Арсенала пока продано только 6,5 тысяч билетов.
Ворскла за 2,5 недели продаж реализовала 6500 билетов на домашний матч Лиги Европы с Арсеналом.
Об этом сообщил президент полтавского клуба Роман Черняк.
Приобрести билеты на все три еврокубковых поединка можно онлайн, а стоимость составляет 300-350 гривен на каждую игру.
Стоит отметить, что стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского вмещает всего 25000 человек.
Напомним, что матч с Арсеналом состоится 29 ноября, до этого полтавчане сыграют дома со Спортингом (4 октября) и Карабахом (8 ноября).