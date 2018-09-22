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Энфилд будет зарабатывать не только на матчах Ливерпуля

Энфилд
01:19 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Стадион Ливерпуля Энфилд будет принимать концерты в межсезонье.

Футбольный клуб Ливерпуль получил возможность увеличить свои доходы за счет проведения неспортивных событий на своем стадионе.

Ливерпуль получил разрешение проводить на стадионе Энфилд неспортивные события по завершении футбольного сезона в период с середины мая и до конца июня, сообщает ВВС.

Сообщается, что в межсезонье стадион сможет принять до 6 концертов или других событий.

Посещаемость концертов составит до 50 тысяч человек, на другие мероприятия, например, на боксерский поединок, смогут прийти до 60 тысяч.

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Новости спорта, АПЛ, Ливерпуль, Стадион, Энфилд.
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