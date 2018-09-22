Энфилд будет зарабатывать не только на матчах Ливерпуля

Футбольный клуб Ливерпуль получил возможность увеличить свои доходы за счет проведения неспортивных событий на своем стадионе.

Ливерпуль получил разрешение проводить на стадионе Энфилд неспортивные события по завершении футбольного сезона в период с середины мая и до конца июня, сообщает ВВС.

Сообщается, что в межсезонье стадион сможет принять до 6 концертов или других событий.

Посещаемость концертов составит до 50 тысяч человек, на другие мероприятия, например, на боксерский поединок, смогут прийти до 60 тысяч.