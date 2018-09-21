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Бойко рассказал, как Маркевич отдавал свои деньги игрокам Днепра

Мирон Маркевич
21:53 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Вратарь Динамо Денис Бойко рассказал о мотивационных жестах главного тренера Днепра Мирона Маркевича в 2015 году.

Вратарь Динамо Денис Бойко подтвердил информацию о том, что бывший тренер Днепра Мирон Маркевич лично платил игрокам премиальные.

"История о том, что Маркевич по время Лиги Европы-2015 давал футболистам свои деньги – это действительно правда. Играли ответный матч с Олимпиакосом, и в перерыве Мирон Богданович зашел в раздевалку и озвучил сумму, которую он лично от себя дает футболистам за проход в следующую стадию.

Вопрос был не в сумме, а в самом жесте. Даже если бы это было по 100 долларов на футболиста – неважно. Это был стимул и толчок. Мы до этого долго не получали никаких премиальных ни за чемпионат, ни за еврокубки. Плюс на тот момент уже были средние задержки по зарплате. То, что сделал Мирон Богданович – очень сильно стимулировало, особенно иностранцев.

В следующем матче тоже была определенная сумма от Маркевича. Он в течение недели-двух все привез на базу, и мы все разделили поровну между собой", – сказал Бойко в эфире шоу Футбольный на голову.

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Новости спорта, Денис Бойко, Днепр, Лига Европы, Мирон Маркевич, ФК Динамо К.
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